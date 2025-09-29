Сегодня 13:39 Их элита забыла уроки Второй мировой: как канцлеры ФРГ по очереди тянут страну в бездну Политолог Рар: 60-70% немцев не хотят конфликта с Россией 0 0 0 Мир

Большинство немцев не хотят начала войны с Россией, но в элите Германии царят совершенно другие настроения: к конфронтации готовы 80%. Европейские страны забыли уроки Второй мировой и не боятся подливать бензин в украинский костер.

Почему для Европы так важен Трамп Сейчас Германия уже не помнит, как Россия когда-то бескорыстно помогла немецкому народу объединиться, в то время как Великобритания, Франция и США диктовали стране жесткие условия. Теперь Европа пытается манипулировать Белым домом для противостояния русским, считает политолог Александр Рар. По мнению специалиста, государства ЕС могут делать грозные заявления в адрес Москвы, хотя они прекрасно осознают, что не обойдутся без США. По этой причине Европа делает все возможное, чтобы втянуть американского президента Дональда Трампа в противостояние.

Отступать Европа не хочет, для нее поражение Украины, потеря Киевом территорий — это крах придуманного ими миропорядка. А Зеленский этим успешно пользуется. Он втягивает немцев, англичан, французов в свою войну, понимая, что в одиночку он проиграет. Александр Рар Немецкий политолог

Сам Трамп при этом преследует только две цели, уточнил эксперт. Во первых, по его мнению, лидер США надеется на Нобелевскую премию, поэтому всячески старается урегулировать конфликт на Украине. «Но бодаться с Россией, в отличие от европейцев, Трамп не хочет, перспектива ядерной войны его совсем не привлекает», — уточнил Рар в беседе с aif.ru. Второй целью хозяина Белого дома является экономическое покорение Европы, объяснил он. Трамп все больше подталкивает Евросоюз к тому, чтобы он сам платил за свою безопасность и закупал у США оружие, нефть и газ.

Фото: РИА «Новости»

Для Трампа, по словам эксперта, оказалось неожиданностью то, с каким рвением Европа вписалась за Украину и стала затягивать конфликт с помощью финансирования ВСУ и военных поставок.

Сломить их сопротивление у Трампа не получается, тем более, что и внутри США хватает ястребов, которые толкают его к жестким мерам против России. Александр Рар Немецкий политолог

В результате российская армия продвигается в зоне СВО и пытается создать буферную зону между собой и НАТО. Аналитик дополнил, что Зеленский продолжает воевать, потому что в случае потери территорий он тут же лишится президентского кресла. «В такой патовой ситуации Трамп пока ничего не может сделать», — сообщил Рар.

Фото: РИА «Новости»

Как немцы относятся к России Затронул политолог и вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, США не позволят Германии передать их ВСУ. Если бы украинская армия получила ракеты, об этом уже узнал весь мир — командование сразу бы его использовало. Также эксперт не исключил, что на Украине могут собирать снаряды ракеты по западной технологии. Отдельно он прошелся по политике нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, указав на тенденцию ежегодного ухудшения отношений России и ФРГ. Отход от миролюбивой «восточной политики» начался еще при Ангеле Меркель.

Атмосфера в отношениях стала портиться. Сменивший Меркель Шольц уже полностью играл на стороне американцев, а Мерц и вовсе решил стать «главным спасителем от русской угрозы», начал втягивать Европу в воронку милитаризации. Александр Рар Немецкий политолог

Тут же Рар подчеркнул, что 60-70% немцев на самом деле не хотят конфликта с Россией, хотя в элите на обострение готовы пойти 80%. «Они забыли уроки Второй мировой, недооценивают угрозу ядерной войны и верят в то, что Запад может победить Россию», — подчеркнул он. Политолог признался, что сложившаяся ситуация очень пугает его. Он выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским коллегой Владимиром Путиным об окончании конфликта на Украине до 2026-го, ведь в именно тогда в США должны пройти выборы в конгресс.