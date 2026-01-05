В некоторых районах Каракаса возникли перебои с электричеством

На фоне операции США в Венесуэле в некоторых районах Каракаса возникли перебои со светом. Об этом 360.ru заявила местная жительница.

Она уточнила, что специалисты уже приступили к устранению неполадок.

«Вчера написала одна подруга, что им дали свет. У нас вообще ничего не отключалось: ни свет, ни интернет», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Горожанка добавила, что дефицита продуктов в магазинах нет.

«Пока что все спокойно», — отметила она.

Ранее американские военные вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны. В Сети появились кадры колонны с лидером республики и его женой Силией Флорес. Их провезли по улицам Нью-Йорка.

Мадуро и его супругу будут судить за наркотерроризм, заговор по импорту кокаина и незаконный оборот оружия.

В связи со случившимся посольство России в Каракасе призвало соотечественников воздержаться от поездок в Венесуэлу без острой необходимости. МИД обратился к Белому дому и потребовал создать условия для дипломатического разрешения конфликта.