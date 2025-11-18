В НАТО захотели перебрасывать войска с западного фланга на восточный за три дня

В НАТО хотят научиться перебрасывать войска с западного фланга в страны, граничащие с Россией или Украиной, за три дня вместо нынешних 45. Об этом сообщила газета Financial Times .

Основными проблемами остаются ширина колеи, отличающаяся от страны к стране, разрушающиеся мосты и запутанная бюрократия.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним для НАТО. При этом плохой новостью для альянса является то, что Россия продолжает вести в нем свои дела, добавил политик.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что после окончания конфликта украинские военные, закаленные в боях, могли бы охранять восточные границы Евросоюза вместе с немецкими и американскими подразделениями.