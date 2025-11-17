В Евросоюзе нашли возможное применение ВСУ после окончания конфликта

Кубилюс: ВСУ после конфликта могли бы охранять восточные границы Евросоюза

Украинские военные после окончания конфликта могли бы охранять восточные границы Евросоюза. Такое предложение выдвинул еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, его слова привело издание Politico .

«Начиная со стран Балтии, вместе с немецкой бригадой и ротирующимися американскими батальонами», — рассказал он.

По мнению Кубилюса, украинская армия закалена в боях, что и позволит обеспечить безопасность блока.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призналась, что поддержка Украины обходится Европе значительно дешевле, чем последствия возможной победы России.

По ее мнению, странам ЕС необходимо одновременно укреплять и ВСУ, и собственную оборону, поскольку затяжной военный конфликт потребует много ресурсов.