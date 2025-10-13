В Европе начались учения ядерных сил НАТО

Североатлантический альянс проводит учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), настоящие ядерное оружие в них не задействуют. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, его процитировал ТАСС. .

Учения продлятся две недели в районе Северного моря. По словам главы НАТО, маневры имеют запланированный характер.

«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. <…> Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями, и настоящее ядерное оружие в них не задействовано», — подчеркнул Рютте.

На учениях будут использовать 71 самолет и две тысячи военнослужащих из 14 стран, входящих в блок. В качестве основной базы выступит авиабаза Волкель в Нидерландах, а вспомогательными станут объекты в Великобритании и Бельгии.

Ранее во Франции забили тревогу из-за поднявшейся у побережья страны российской подводной лодки «Новороссийск». Эта субмарина служит носителем ракеты «Калибр». Морское командование НАТО уточнило, что военные подготовились к защите союзников.