В НАТО планируют пересмотреть стратегию в отношении России

Министры обороны стран НАТО планируют пересмотреть политику альянса в отношении России. Об этом сообщило издание Politico .

«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить основополагающий акт Россия — НАТО. <…> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — заявили в материале.

Высокопоставленный представитель американского правительства сообщил изданию, что проект будущей стратегии еще не подготовлен. Пока идет сбор мнений стран — участниц НАТО.

Он добавил, что военные последствия предполагаемых изменений будут носить ограниченный характер. Кроме того, некоторые участники альянса обеспокоены реакцией России на слишком агрессивную новую стратегию. Они полагают, что такие изменения могут послать Москве дестабилизирующий сигнал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США со своими союзниками пытаются милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион и нацелить АСЕАН против интересов России и Китая. Российские дипломаты также заявили решительный протест посольству Японии в Москве из-за предстоящих совместных японско-американских учений близ российских границ.