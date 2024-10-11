МИД заявил протест посольству Японии из-за учений у границ России

Военные учения Японии и США рядом с государственной границей неприемлемы. В этой связи японскому посольству в Москве заявлен решительный протест, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Совместные японско-американские учения пройдут в начале ноября на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации.

В МИД отметили, что японской стороне уже указывали на неприемлемость подобной практики, и выразили сожаление, что Япония игнорирует демарши по этой теме.

«Посольству Японии вынесено предупреждение об адекватных контрмерах по защите суверенитета и укреплению обороноспособности Российской Федерации, а также о неуместности попыток японской стороны высказывать свою „озабоченность“ по поводу соответствующих действий», — заявили в МИД.

Ранее глава дипломатического ведомства Сергей Лавров счел рискованной идею Японии создать аналог НАТО в Азии, писал RT.