МИД заявил протест посольству Японии из-за учений у границ России
МИД заявил протест посольству Японии из-за учений с США у границ России
Военные учения Японии и США рядом с государственной границей неприемлемы. В этой связи японскому посольству в Москве заявлен решительный протест, сообщила пресс-служба МИД РФ.
Совместные японско-американские учения пройдут в начале ноября на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации.
В МИД отметили, что японской стороне уже указывали на неприемлемость подобной практики, и выразили сожаление, что Япония игнорирует демарши по этой теме.
«Посольству Японии вынесено предупреждение об адекватных контрмерах по защите суверенитета и укреплению обороноспособности Российской Федерации, а также о неуместности попыток японской стороны высказывать свою „озабоченность“ по поводу соответствующих действий», — заявили в МИД.
Ранее глава дипломатического ведомства Сергей Лавров счел рискованной идею Японии создать аналог НАТО в Азии, писал RT.