В НАТО допустили сбор около миллиона солдат у границ России

Генерал Зольфранк: НАТО стянет к границе с Россией через ФРГ 800 тысяч солдат

Германия может стать центральной площадкой для армии в случае конфликта НАТО и России. Таким прогнозом поделился глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО Александр Зольфранк (JSEC), сообщило Die Zeit.

Выступая на конференции бундесвера генерал-лейтенант отметил, что руководство Североатлантического альянса понимает насколько важна роль ФРГ для развертывания западной армии.

«В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — сказал он.

По словам Зольфранка, в случае, если процесс переброски войск столкнется с препятствиями, то они прибудут к российским границам слишком поздно. Также генерал уверен, что в случае отсутствия координации противостояние с Россией будет бесполезным.

Ранее стало известно о планах Великобритании принять участие в конфликте на Украине в рамках так называемой «коалиции желающих». Британских военных хотят задействовать в укреплении безопасности восточного фланга НАТО.