Билет из Шри-Ланки в Москву подорожал до полумиллиона рублей на фоне ситуации в мире

Стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву на фоне ситуации на Ближнем Востоке достигла полумиллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Посольство России в Шри-Ланке сообщило РИА «Новости», что в ведомство ежедневно обращаются более ста застрявших на острове россиян.

Один из ближайших рейсов с пересадкой в Шанхае вылетит из Коломбо лишь 11 марта и прибудет в Москву днем 12 марта. Билет эконом-класса с багажом на это направление стоит 485 тысяч рублей, а тот же рейс в период с 12 по 16 марта будет уже стоить от 298 тысяч рублей.

Прямой рейс «Аэрофлота» запланирован на 18 марта. Пассажиры смогут улететь им за 228 тысяч рублей эконом-классом без багажа или за 326 тысяч с багажом бизнес-классом.

Российские туристы, застрявшие на острове, сообщили, что рейсы с пересадкой в ОАЭ по-прежнему не выполняются.

В Абу-Даби перевозчики постоянно переносят время вылета, при этом билеты не меняют, деньги не возвращают, и отказываются платить за проживание. Кроме того, россияне пожаловались, что в аэропорту Дубая при посадке на рейс в Москву участились случай, когда другие пассажиры вырывали из рук посадочные талоны и улетали вместо них.