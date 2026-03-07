«Вырвали из рук и улетели». Российские туристы столкнулись с новыми проблемами в Дубае

В аэропорту Дубая у пассажиров вырывают из рук посадочные талоны и улетают

Россияне пожаловались, что в аэропорту Дубая при посадке на рейс в Москву участились случай, когда из рук вырывали посадочные талоны другие пассажиры и улетали с ними. Об этом ТАСС рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему», — отметил Осауленко.

Ситуация с российскими туристами сложилась непростая и в Абу-Даби — из-за закрытия неба они не могут вылететь домой. Перевозчики постоянно переносят время вылета, при этом билеты не меняют, деньги не возвращают, и отказываются платить за проживание.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян отметил, что ситуация с перелетами носит экстренный характер. Перевозчики передают информацию, которая на момент получения перестает быть актуальной, и нет правил, определяющих очередность вылета для туристов.