Гоблин высказался о запрете мема с фразой из «Большого куша»

Автор пародийного перевода фильма «Большой куш» Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, отреагировал на решение суда о запрете распространения мема с цитатой из кинокартины. Своим мнением он поделился в беседе с РБК .

«Так скоро запретят к показу „Щит и меч“ и „17 мгновений весны“ — там озвучивают нацистские идеи и ходят со свастиками», — констатировал он.

По словам Пучкова, в реплике одного из героев «нет никакого посыла», а лишь отражены взгляды персонажей.

Ранее Останкинский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете четырех интернет-ссылок, содержащих материалы, которые, по мнению надзорного ведомства, разжигают межнациональную рознь. Среди них оказался и знаменитый юмористический мем с фразой «Ненавижу, ***, цыган», произнесенной героем фильма в переводе Пучкова.