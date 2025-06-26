Армения пригрозила «окончательным решением» по ОДКБ

Армения может покинуть ОДКБ, если ситуация в организации не изменится. Об этом 26 июня на брифинге после заседания правительства сообщил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян, которого процитировал сайт News.am .

По его словам, Ереван «уже не намекает, а прямо заявляет», что не намерен бесконечно терпеть бездействие партнеров по ОДКБ, включая Россию, в вопросе политической поддержки после «нападения на суверенную территорию Армении».

«Если партнеры по ОДКБ, в том числе и Россия, не будут делать политических заявлений, о которых шла речь много лет назад после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — подчеркнул чиновник.

Говоря о перспективах членства в Евразийском экономическом союзе, замглавы МИД отметил, что Армения продолжает оставаться в ЕАЭС и развивать отношения с Евросоюзом одновременно.

«Когда возникнет необходимость принять четкие решения, мы их примем», — добавил Костанян.

Отвечая на вопрос о возможных рисках, связанных с такой позицией по ОДКБ, Костанян поставил под сомнение, стало ли членство в организации гарантией безопасности для Армении.

Осенью 2024 года Владимир Путин объяснял, почему ОДКБ не вмешалась в события в Карабахе.