Армения пригрозила «окончательным решением» по ОДКБ
Костанян открыто заявил о готовности Армении выйти из ОДКБ
Армения может покинуть ОДКБ, если ситуация в организации не изменится. Об этом 26 июня на брифинге после заседания правительства сообщил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян, которого процитировал сайт News.am.
По его словам, Ереван «уже не намекает, а прямо заявляет», что не намерен бесконечно терпеть бездействие партнеров по ОДКБ, включая Россию, в вопросе политической поддержки после «нападения на суверенную территорию Армении».
«Если партнеры по ОДКБ, в том числе и Россия, не будут делать политических заявлений, о которых шла речь много лет назад после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — подчеркнул чиновник.
Говоря о перспективах членства в Евразийском экономическом союзе, замглавы МИД отметил, что Армения продолжает оставаться в ЕАЭС и развивать отношения с Евросоюзом одновременно.
«Когда возникнет необходимость принять четкие решения, мы их примем», — добавил Костанян.
Отвечая на вопрос о возможных рисках, связанных с такой позицией по ОДКБ, Костанян поставил под сомнение, стало ли членство в организации гарантией безопасности для Армении.
Осенью 2024 года Владимир Путин объяснял, почему ОДКБ не вмешалась в события в Карабахе.