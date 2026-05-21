Молдавские пользователи соцсетей возмутились из-за приглашения шоумена Максима Галкина* на праздник в городе Фалешты, считая, что его гонорар можно было бы потратить с большей пользой. С комментариями жителей Молдавии ознакомилось РИА «Новости» .

Концерт Галкина* запланирован на 22 мая. Об этом в Facebook** сообщил депутат парламента страны Ренато Усатый, который родом из города Фалешты.

Горожане возмущенно прокомментировали анонс мероприятия, отметив, что эти деньги лучше бы потратили на городские дороги. Они отметили, что власти вместо решения проблем города пытаются задобрить население.

«„Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро“, „Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблема за проблемой, власти правда считают, что мы мечтаем плясать под Галкина*?“» — написали пользователи.

Некоторые юзеры напомнили о том, как ранее группу «Руки вверх!» не допустили к выступлению на Фестивале выпускников в Кишиневе. Мероприятие организовал Усатый, лидер «Нашей партии». Они предложили так и Галкина* не пустить на концерт.

Еще часть пользователей соцсетей отметила, что шоумен после отъезда из России начал нуждаться в деньгах. Вот теперь и соглашается на такие предложения.

В апреле Галкин* выступил на свадьбе киевского бизнесмена и модели из Харькова в Каннах. Шоумен исполнил несколько песен на украинском языке, заработав за вечер около 130 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей).

