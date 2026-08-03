В Кишиневе прошла акция протеста против советских памятников, включая воинские мемориалы. У монумента Героям-комсомольцам протестующие требовали снести их ради европейского будущего, кадры с места событий опубликовали «Известия» .

Участники акции несли флаги Молдавии и Евросоюза, плакаты с надписями и громко скандировали лозунги против советского наследия. Протестующие требовали провести когнитивную деколонизацию общественного пространства.

На акцию протеста вышли сторонники президента Майи Санду, которых охраняла полиция. В кабмине страны уже пообещали рассмотреть инициативу.

В конце 2024 года председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявлял, что молдавские власти пытаются переписать историю и реабилитировать фашистов, а также уменьшить роль советских воинов, защитивших Молдавию.