Глава комитета «Победа» Петрович: власти Молдавии пытаются переписать историю

Молдавские власти предпринимают попытки переписывания истории и реабилитации фашистов через установку памятников румынским солдатам, сражавшимся на стороне нацистской Германии. Такое мнение выразил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в интервью телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что действия властей Молдавии являются «попыткой посмертной реабилитации этих солдат, оправдания совершенных ими преступлений, а также уменьшения роли советских воинов, которые защищали молдавскую землю в период Великой Отечественной войны».

Кроме того, по мнению Петровича, процесс искажения исторической правды затрагивает не только военную мемориальную сферу, но и систему образования.

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