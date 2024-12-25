Молдавские власти предпринимают попытки переписывания истории и реабилитации фашистов через установку памятников румынским солдатам, сражавшимся на стороне нацистской Германии. Такое мнение выразил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в интервью телеканалу «Звезда» .

Он подчеркнул, что действия властей Молдавии являются «попыткой посмертной реабилитации этих солдат, оправдания совершенных ими преступлений, а также уменьшения роли советских воинов, которые защищали молдавскую землю в период Великой Отечественной войны».

Кроме того, по мнению Петровича, процесс искажения исторической правды затрагивает не только военную мемориальную сферу, но и систему образования.