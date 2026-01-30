Мэр Львова объявил режим подготовки к ЧС и дал советы жителям

Во Львове объявили режим подготовки к чрезвычайной ситуации, а жителей попросили заранее собрать самое необходимое и проверить укрытия. Об этом мэр города Андрей Садовой написал в телеграм-канале .

«Моя работа не состоит в том, чтобы предсказывать ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об „энергетическом перемирии“. Что я точно знаю: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть даже сильнее предыдущего», — отметил Садовой.

Мэр также сказал, что коммунальные службы уже знают, как действовать, а жителям стоит подготовиться. Он предложил горожанам проверить укрытия, зарядить пауэрбанки и станции, но не оставлять их без присмотра во время зарядки. Он также призвал запастись базовым набором продуктов, питьевой водой и лекарствами, а еще не забывать про пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Садовой добавил, что доверять нужно только официальным источникам информации. Он уточнил, что при возможном отключении электричества или тепла в подъездах, в домовых чатах разместят данные о ближайшем пункте безопасности и доступных услугах.

Отдельно мэр попросил жителей не сливать воду из батарей при временном отключении теплоснабжения до отдельного уведомления от ответственного за дом. Он подчеркнул, что обращается к людям не ради паники, а в качестве разговора со взрослыми людьми.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за энергетическое перемирие с Россией. Он выразил надежду, что оно вступит в силу ближайшей ночью.