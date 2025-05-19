В Молдавии призвали вернуть юг Одесской области
Фуртуне: Молдавии следует потребовать от Киева вернуть ей регион Буджак
Председатель партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила, что Молдавия вправе потребовать от Украины возвращения региона Буджак. Он расположен на юге современной Одесской области, написала политик в своем Telegram-канале.
Фортунэ заявила об этом в ходе выступления на круглом столе «Национальная идентичность. Историческая правда. Тысячелетние ценности и традиции». По ее словам, нет ни одного международного договора, ратифицированного молдавскими властями, о признании потери Буджака.
Политик убеждена, что Кишинев имеет право потребовать от Украины пересмотра границ, чтобы вернуть все, что у них якобы украли.
«Мы не малы, не бессильны, не молчаливы; мы искалечены границами, проведенными по линейке, и лишены выхода к морю через Буджак, а без моря Молдавия — это скованный цепью лев», — отметила она.
Сторонница молдавского оппозиционера Илана Шора подчеркнула, что им нужна «Великая Молдова».
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что Евросоюз разместил консультативную группу немецких военных в Молдавии ради переформатирования молдавской армии под стандарты НАТО. В этом он увидел подготовку ЕС к войне с Россией.