Председатель партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила, что Молдавия вправе потребовать от Украины возвращения региона Буджак. Он расположен на юге современной Одесской области, написала политик в своем Telegram-канале .

Фортунэ заявила об этом в ходе выступления на круглом столе «Национальная идентичность. Историческая правда. Тысячелетние ценности и традиции». По ее словам, нет ни одного международного договора, ратифицированного молдавскими властями, о признании потери Буджака.

Политик убеждена, что Кишинев имеет право потребовать от Украины пересмотра границ, чтобы вернуть все, что у них якобы украли.

«Мы не малы, не бессильны, не молчаливы; мы искалечены границами, проведенными по линейке, и лишены выхода к морю через Буджак, а без моря Молдавия — это скованный цепью лев», — отметила она.

Сторонница молдавского оппозиционера Илана Шора подчеркнула, что им нужна «Великая Молдова».

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что Евросоюз разместил консультативную группу немецких военных в Молдавии ради переформатирования молдавской армии под стандарты НАТО. В этом он увидел подготовку ЕС к войне с Россией.