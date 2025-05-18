Депутат ПМР Сафонов: Евросоюз отправил в Молдавию военных для подготовки к войне

Евросоюз дислоцировал в Молдавии консультативную группу вооруженных сил Германии в рамках подготовки к вооруженному конфликту с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.

По его словам, европейские страны планируют начать войну с Россией в конце 2020-х — начале 2030-х. Депутат отметил, что после назначения Фридриха Мерца на пост канцлера Германии начал формироваться «евроглобалистский военно-политический блок». В его состав вошли Великобритания, ФРГ и Франция.

Сафонов также назвал появление консультативного пункта Бундесвера в Кишиневе началом переформатирования молдавской армии под стандарты НАТО.

Ранее МИД России предупредил соотечественников о рисках поездки в Молдавию. Россиян могут несколько часов пристально досматривать на границе, отметили в ведомстве.