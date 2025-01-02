В Молдавии предложили ограничить работу российских авиакомпаний

Esp.md: в Молдавии предложили ограничить полеты для авиакомпаний из РФ

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предложило запретить работу авиакомпаний из ряда стран, в том числе из России, ограничив их полеты в страну. Об этом сообщило издание Esp.md со ссылкой на законопроект ведомства.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Таким образом власти хотят привести национальной законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Согласно проекту авиакомпаниям из более чем 20 стран запретят работать в воздушном пространстве Молдавии, в числе которых помимо России оказались Армения, Иран, Ливия, Судан, Киргизия и Афганистан.

В этот список попали, в частности, российские перевозчики «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «РусДжет», «Сибирь», «Уральские авиалинии», NordStar, «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Проект планируют обсудить до 9 января.

При этом Молдавия еще не является членом ЕС, хотя заявку подала еще весной 2022 года.

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