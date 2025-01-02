Молдавия впервые получила газ из Болгарии

Молдавия впервые закупила газ в Болгарии и успешно получила его по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Закупку природного газа произвели 31 декабря 2024 года на платформе Balkan Gas Hub. Объем приобретенного ресурса составил 240 мегаватт-часов.

Газ транспортировали в тестовом режиме через территорию Румынии и Украины до точки межсистемного соединения Кэушаны, расположенной на границе Молдавии.

Чебан добавил, что компанию «Молдовагаз» нельзя зарегистрировать в качестве участника газового рынка в европейских странах, поэтому она заключила агентский договор с АО Energocom.

Республика перешла на электроэнергию из Румынии после снижения выработки на государственной районной электростанции, которая работала на российском газе. «Газпром» перестал поставлять газ в Молдавию, потому что страна многократно нарушала условия контракта и не выполняла платежные обязательства.