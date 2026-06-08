В Молдавии ночью взорвался беспилотник

В Оргеевском районе Молдавии, недалеко от села Лопатна, ночью взорвался беспилотник. Об этом сообщил «Sputnik Молдова» со ссылкой на заявление местной полиции.

О происшествии сообщил в правоохранительные органы местный житель. Предположительно, при взрыве никто не пострадал.

Позднее МИД Молдавии в официальном заявлении признал, что беспилотник, вероятнее всего, был украинским. На опубликованных в интернете кадрах видны надписи на украинском языке. Однако ответственность за произошедшее молдавские власти все равно возложили на Россию.

Ранее президент Майя Санду предложила правительству разрешить частным инвесторам, в том числе иностранным, производить беспилотники в Молдавии. По ее словам, у государства нет для этого необходимых технологий, а защитить небо необходимо.