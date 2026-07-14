В Мюнхене запретили наполнять бассейны и поливать сады питьевой водой

Власти Мюнхена ограничили использование питьевой воды из-за засухи, жары и нагрузки на систему водоснабжения. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung .

Городской департамент климата запретил жителям наполнять питьевой водой частные бассейны и купальни. Поливать сады, газоны и зеленые насаждения нельзя с 09:00 до 19:00. Исключение сделали для кладбищ и сельскохозяйственных угодий.

Горожанам также запретили мыть автомобили вне коммерческих моек и набирать воду из ручьев, рек и озер. Ограничения будут действовать до 1 августа, однако власти заявили о возможности продлить их при необходимости.

Причиной для ограничительных мер стал рост потребления воды на фоне высокой температуры. В конце июня суточный расход превысил 400 миллионов литров при норме в 300–350 миллионов. После призывов властей экономить воду показатель снизился до 330 миллионов литров, но затем снова вырос почти до 370 миллионов литров.

Городская система водоснабжения работает на пределе возможностей. Муниципальные службы отключили часть скважин, а также прекратили мыть окна и служебные автомобили.

Мэр Мюнхена Доминик Краузе предупредил о новых ограничениях, если расход воды не снизится. За нарушение правил жителям грозят административные штрафы до 50 тысяч евро.

Ранее из-за аномальной жары, продолжительной засухи и снижения уровня грунтовых вод власти Мюнхена объявили чрезвычайное положение.