В Мюнхене столкнулись два поезда

DPA: товарные поезда столкнулись в Мюнхене, два вагона упали с моста

В Мюнхене два вагона товарного поезда рухнули с пятиметрового моста после столкновения с другим составом. Об этом сообщило агентство DPA .

ЧП случилось в районе Мильбертсхофен. В результате аварии один человек получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

Представитель полиции уточнил, что место аварии закрыли до воскресенья для эвакуации обломков поврежденных вагонов, причины случившегося уточняются.

В компании Deutsche Bahn добавили, что авария произошла на пути, используемом исключительно грузовыми поездами. На региональные и междугородные перевозки ситуация не повлияла.

Днем ранее два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Лондона. Для эвакуации пострадавших отправили санитарный самолет. В связи с аварией все железнодорожные линии между Бедфордом и Лутоном временно закрыли.