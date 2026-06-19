Пассажирские поезда столкнулись по пути в Лондон

К северу от Лондона столкнулись два пассажирских поезда. Несколько человек пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters .

Авария произошла примерно в 100 километрах к северу от британской столицы, у города Бедфорд. Оба состава ехали в Лондон. Поезд, выдвинувшийся из Корби, врезался в хвостовую часть локомотива из Ноттингема.

Служба скорой помощи Восточной Англии направила к месту происшествия несколько подразделений и санитарный вертолет. По неподтвержденной информации, в аварии пострадали несколько человек.

Железнодорожный оператор East Midlands Railway приостановил перевозки в Лондон и обратно до конца дня. Пресс-служба Thameslink объявила о блокировке всех линий между Лутоном и Бедфордом.

Ранее крупное столкновение поезда с автобусом произошло в Бангкоке. Пострадали десятки человек, восемь погибли.