В Мьянме спасли россиянку, которая попала в рабство под видом работы моделью

В Мьянме освободили россиянку, которую похитили и удерживали в рабстве после того, как заманили в страну обещанием высокооплачиваемой работы моделью. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, девушку силой удерживали, отобрав паспорт. Освободили пленницу совместными усилиями МВД России в Таиланде, ЕКЦС, МИД России и армейского подразделения Мьянмы, проведшего спецоперацию на границе с Таиландом.

Сейчас она находится в тяжелых условиях центра временного содержания иностранных граждан.

Всего из плена освободили более 200 человек, большинство — граждане Китая, приехавшие на «работу».

Ранее в Таиланде задержали россиянина, который заманивал жителей СНГ в мошеннические кол-центры. Оттуда жертв отправляли в рабство в Мьянму.