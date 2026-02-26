Россиянин с накладной бородой заманивал жителей СНГ в рабство в кол-центры Мьянмы

В Таиланде арестовали 35-летнего россиянина, который обманом заманивал жителей СНГ в мошеннические кол-центры, откуда их отправляли в рабство в Мьянму. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Мужчина жил в Бангкоке с местной девушкой, работавшей в массажном салоне. За полгода пара заработала около трех миллионов рублей. При обысках у них нашли более девяти подставных банковских карт, сим-карты, три смартфона и ноутбук.

Чтобы скрыться от полиции, подозреваемый несколько месяцев носил накладную бороду и очки, снимал деньги с «левых» карт только в банкоматах в туристических зонах. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее на Бали похитили владельца украинских мошеннических кол-центров, обманывавших россиян. Им оказался сын известного на Украине преступного авторитета. Мужчине отрезали пальцы и изнасиловали, а затем потребовали от родственников 10 миллионов долларов за его освобождение.