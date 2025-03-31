В Мьянме объявили национальный траур после землетрясения
Правительство Мьянмы объявило национальный траур из-за последствий землетрясения. Об этом заявил премьер-министр страны и старший генерал Мин Аун Хлайн, его процитировало РИА «Новости».
«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне», — сказал политик.
Он отметил, что в период траура национальный флаг будет приспущен.
В пятницу в Мьянме случилось землетрясение магнитудой 7,7. В результате происшествия погибли 1,7 тысячи человек, 3,4 тысячи пострадали, около 300 числятся без вести пропавшими. Больше всего из-за ЧП пострадал город Мандалай, расположенный в 400 километрах от столицы республики Нейпьидо.
Ранее в Международном комитете Красного Креста заявили, что Мьянма столкнулась с гуманитарным кризисом после землетрясения. Из-за подземных толчков повреждения получили разные объекты инфраструктуры — автомагистрали, мосты, аэропорты и железные дороги.