В Мьянме объявили национальный траур после землетрясения

Правительство Мьянмы объявило национальный траур из-за последствий землетрясения. Об этом заявил премьер-министр страны и старший генерал Мин Аун Хлайн, его процитировало РИА «Новости» .

«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями ​​траура на национальном уровне», — сказал политик.

Он отметил, что в период траура национальный флаг будет приспущен.

В пятницу в Мьянме случилось землетрясение магнитудой 7,7. В результате происшествия погибли 1,7 тысячи человек, 3,4 тысячи пострадали, около 300 числятся без вести пропавшими. Больше всего из-за ЧП пострадал город Мандалай, расположенный в 400 километрах от столицы республики Нейпьидо.

Ранее в Международном комитете Красного Креста заявили, что Мьянма столкнулась с гуманитарным кризисом после землетрясения. Из-за подземных толчков повреждения получили разные объекты инфраструктуры — автомагистрали, мосты, аэропорты и железные дороги.