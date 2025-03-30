Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1,7 тысячи

При землетрясении в Мьянме погибли 1,7 тысячи человек, пострадали 3,4 тысячи

Число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, порядка 300 числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство «Синьхуа» .

«По информации Государственного административного совета республики, в результате мощного землетрясения погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали 3,4 тысячи, числятся пропавшими без вести еще 300», — указали в материале.

В пятницу на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки зафиксировали в соседних странах, в том числе Таиланде. В российском посольстве в Мьянме отмечали, что сведения о пострадавших соотечественниках не поступали.

В МЧС назвали самый пострадавший от землетрясений район Мьянмы. Им оказался город Мандалай, расположенный в 400 километрах от столицы республики Нейпьидо.