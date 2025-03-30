Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1,7 тысячи
При землетрясении в Мьянме погибли 1,7 тысячи человек, пострадали 3,4 тысячи
Число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, порядка 300 числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство «Синьхуа».
«По информации Государственного административного совета республики, в результате мощного землетрясения погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали 3,4 тысячи, числятся пропавшими без вести еще 300», — указали в материале.
В пятницу на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки зафиксировали в соседних странах, в том числе Таиланде. В российском посольстве в Мьянме отмечали, что сведения о пострадавших соотечественниках не поступали.
В МЧС назвали самый пострадавший от землетрясений район Мьянмы. Им оказался город Мандалай, расположенный в 400 километрах от столицы республики Нейпьидо.