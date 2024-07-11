В Минске отказались поставлять вино в Россию после заявления о «шмурдяке»

Минский завод виноградных вин отказался поставлять продукцию в Россию после заявлений российских представителей отрасли и из-за высоких таможенных пошлин. Об этом сообщил РБК .

«Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили на предприятии.

Там отметили, что из-за ограниченных производственных мощностей поставки вин российским дистрибьюторам и ранее были незначительными.

Кроме того, на заводе ответили российскому предпринимателю Борису Титову, назвавшему сырье для белорусских вин «шмурдяком». Пресс-служба предприятия назвала закупку виноматериала из других стран обычной практикой и добавила, что вся продукция соответствует техрегламентам Таможенного союза.

Второго июля стало известно, что в России подорожают водка, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки.