Борис Титов назвал сырье для вин из Белоруссии «шмурдяком»

Титов: ввоз вина из Белоруссии станет перезапуском поставок «шмурдяка» из Европы

Фото: РИА «Новости»

Поставки в Россию продукции Минского завода виноградных вин может привести к восстановлению канала сбыта на российском рынке продукции из импортного балка. Об этом заявил генеральный директор «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, сообщил РБК.

По словам бизнесмена, речь идет о виноматериале, который в обиходе называют «шмурдяк»». Он напомнил, что российским производителям запретили называть вином такую продукцию.

Однако такое правило не действует для винзаводов из Белоруссии. Также на них не распространяют импортные пошлины, действующие с прошлого года на вина из стран Евросоюза, объяснил Титов.

Также предприниматель сказал, что если в результате начала поставок российский рынок переполнится напитками из Минска, будет уместен вопрос, а в чем тогда состоит поддержка отечественного производителя?.

По мнению Титова, наполнение рынка дешевым белорусским вином скажется негативно на поддержке российских производителей.

С 1 июля в России подняли минимальные розничные цены на водку. Изменение ценообразования также коснулось ряда других крепких алкогольных напитков.

⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф

Деликатный вопрос. Могут ли в России навсегда запретить никабы

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте