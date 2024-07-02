В России подорожает крепкий алкоголь

В России повысили минимальную розничную цену на водку и коньяк

С 1 июля в России повысили минимальные розничные цены на водку, а также ряд других крепких алкогольных напитков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, минимальная цена на полулитровую бутылку водки выросла с 281 рубля до 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка теперь будет 556 рублей вместо 517, а бренди — 403 рубля вместо 375.

В Министерстве финансов повышение минимальных цен на крепкий алкоголь связали с инфляцией, подорожанием акцизов на алкоголь содержанием спирта свыше 9%, ростом затрат при производстве алкогольной продукции, курсом доллара и стоимостью логистических услуг.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал 360.ru, что обычные потребители не почувствуют роста цен на водку. По словам эксперта, фактический рост цен на крепкий алкоголь произошел еще в январе прошлого года после подорожания акцизов.

Шапкин добавил, что цена на спиртосодержащие напитки в России помогает регулировать их потребление. По его словам, без акцизов и НДС бутылка водки стоила бы 100 рублей, и граждане пили бы больше.