В МИД заявили об интересе западного бизнеса к ПМЭФ

МИД: западные бизнесмены подают заявки на участие в ПМЭФ, но не афишируют это

Западные бизнесмены продолжают подавать заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но предпочитают не афишировать это. Такие данные привел директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА «Новости» .

Биричевский отметил, что иностранные предприниматели сохранили интерес к площадке форума и по-прежнему планируют приехать туда ради рабочих встреч и переговоров.

«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума», — сказал Биричевский.

Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает представителей бизнеса, власти и экспертов из разных стран. Мероприятие на протяжении многих лет остается одной из главных площадок для переговоров и неформальных встреч. В этот раз ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В его деловую программу вошли более 150 сессий по нескольким тематическим блокам.