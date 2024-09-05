В МИД заявили о проработке ответных мер на американские санкции против «России сегодня»

Ответные меры на санкции Соединенных Штатов против медиагруппы «Россия сегодня» прорабатываются. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. <…> Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело», — подчеркнула дипломат.

Она назвали ограничения «гибридной схемой», непонятной самим американским пользователям, структурам и организациям. Захарова связала санкции с предстоящими выборами президента в США.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что демократы в Соединенных Штатах хотят заранее переложить на Россию часть вины за собственные ошибки на выборах, вводя ограничения против СМИ. Для оправдания своих действий в ход идет ложь и стремление опорочить российских журналистов.

США распространили санкции на «Россию сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik 4 сентября. Представители американского Минфина заявили, что Кремль якобы использует целый ряд инструментов, чтобы подорвать интересы нацбезопасности и внешней политики США.