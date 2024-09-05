Антонов: демократы в США решили переложить на РФ вину за свои ошибки на выборах

Демократы в администрации США заранее хотят переложить на Россию часть вины за свои ошибки на выборах, вводя ограничения против российских журналистов. Об этом заявил посол РФ в Америке Анатолий Антонов, его слова опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

Так дипломат прокомментировал введение санкций против медиагруппы «Россия сегодня» за попытки якобы повлиять на выборы в Штатах.

«Для оправдания своих действий в ход идет ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой „глоток“ настоящей правды об истинной американской политике», — заявил дипломат.

Ранее Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в использовании Киева. По его словам, созданный американскими властями «Проект Украина» повлек огромные жертвы среди славянских народов. При этом никто не сомневается, что РФ справится с очередным вызовом. Войска России продолжат работу в зоне СВО и все цели спецоперации достигнут.