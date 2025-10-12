Дмитриев раскрыл детали диалога России с США после саммита на Аляске

Дмитриев: РФ продолжает диалог с США на базе достигнутых на Аляске соглашений

Россия продолжает диалог с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа на основе достигнутых на саммите на Аляске договоренностей. Об этом в Telegram-канале сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, появившиеся в Сети слухи о якобы ослаблении влияния специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в правительстве США полностью несостоятельны.

«Диалог с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске», — написал Дмитриев.

Он также указал, что Уиткофф сохранит и значительно усилит свою ключевую роль как добившийся успехов переговорщик, а успех его прагматичного подхода признали даже ярые критики.

