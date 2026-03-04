В МИД заявили, что Россия учитывает наращивание ядерного потенциала НАТО

Наращивание ядерного потенциала НАТО вынуждает Россию уделять этому пристальное внимание и учитывать данный фактор при разработке военных планов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга .

«Бесконтрольно расширяющиеся общенатовские возможности в военно-ядерной сфере требуют возрастающего внимания и, безусловно, тщательного учета в нашем собственном военном строительстве и планировании», — сказала дипломат.

Ранее министр обороны Швеции Пал Йонсон не исключил, что страна может согласиться на размещение ядерного оружия у себя. По его словам, в мирное время такие действия запрещены, но для военного запрет уже не действует.

Кроме того, в январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон объявил о начале консультаций с Великобританией и Францией по поводу возможного размещения их ядерного арсенала.