Швеция допустила размещение ядерного оружия на своей территории

Швеция может согласиться на размещение ядерного оружия на своей территории в военное время, заявил министр обороны страны Пал Йонсон в интервью радио SR . В мирный период такой шаг запрещен, но для военного аналогичного запрета нет.

«В случае войны мы, конечно же, будем рассматривать варианты всего, что может обеспечить выживание и безопасность Швеции», — сказал Йонсон.

В конце января премьер Ульф Кристерссон сообщил, что Стокгольм ведет предварительные переговоры с Великобританией и Францией о размещении их ядерных сил. До конца февраля Швецию впервые за 50 лет посетит французский атомный авианосец «Шарль де Голль» в рамках учений «Орион-26».

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев назвал смену позиции Швеции резким поворотом, учитывая ее репутацию сторонника контроля над вооружениями. Он отметил дилемму Европы: полагаться на «ядерный зонтик» США или развивать собственный арсенал.

Швеция отказалась от нейтралитета и вступила в НАТО в 2024 году, объяснив это действиями России.