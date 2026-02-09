В России предупредили Южную Корею о последствиях размещения комплексов Typhon

Россия рассчитывает, что южнокорейское руководство отдает себе отчет в серьезных последствиях размещения на своей территории ракетных комплексов Typhon и не станет провоцировать рост напряженности в регионе. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев.

Он подчеркнул, что МИД России неоднократно заявляло: в случае появления Typhon в Южной Корее, Россия будет рассматривать и принимать компенсирующие меры военно-технического характера.

«Исходим из того, что руководство Республики Корея в полной мере осознает это и не будет предпринимать действий, чреватых раскручиванием гонки вооружений и ростом региональной напряженности», — сказал собеседник журналистов.

