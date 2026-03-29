Россия не стремится слепо доверять зарубежным партнерам в вопросе украинского урегулирования. Помощник президента, бывший посол в США Юрий Ушаков сообщил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в MAX .

Он признался, что российская сторона на 100% доверяет только себе. В отношениях с зарубежными партнерами Кремль руководствуется известной русской поговоркой.

«Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган. Он сказал: „Доверяй, но проверяй“. Вот так мы действуем», — сказал дипломат.

По его мнению, США имеют рычаги влияния на киевский режим. Американцы выдвинули ряд интересных и полезных соображений в рамках урегулирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит российских парламентариев в США. Он заявил, что очень важно восстановить отношения с американцами.