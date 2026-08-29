В МИД пригрозили ответом Финляндии в случае пересмотра сделок с недвижимостью

Россия ответит на дискриминационные запреты Финляндии, власти которой решили пересмотреть сделки с недвижимостью с участим россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Дипломат отметил, что финские власти уже не раз доказывали, что их не слишком беспокоит нарушение правовых норм, когда речь идет о России и ее гражданах. В прошлом году в республике ввели полный запрет на приобретение россиянами недвижимости в Финляндии. Речь шла о земельных участках.

Студенников добавил, что такую меру можно расценивать как дискриминацию по национальному признаку, подчеркнул он.

«В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов», — сказал дипломат.

В начале лета финские власти заблокировало и конфисковало средства России на сумму около четырех миллионов евро по заявлению украинского «Нафтогаза».