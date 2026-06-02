В Финляндии конфисковали российские средства почти на четыре миллиона евро

Управление по взысканию долгов в Финляндии заблокировало и конфисковало средства России на сумму около четырех миллионов евро. Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на решение органа.

Заявителем выступили украинская энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние заводы. Речь идет о денежных средствах, которые Россия перевела властям Финляндии в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Проект должен поддерживать развитие в приграничных районах, страны участвовали в нем вместе несколько лет назад.

Россия успела выплатить долю до начала украинского конфликта, однако затем программу прекратили, средства хранились на балансе финских властей. Решение регулятора о конфискации действует до особого распоряжения.

Ране стало известно, что Финляндия рассматривает пересмотр сделок купленной россиянами недвижимости за последние 20 лет.