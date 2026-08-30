В МИД предупредили о риске применения ядерного оружия в Европе

США могут рассматривать сценарий применения ядерного оружия на европейском направлении. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов в беседе с RT .

По словам дипломата, США, предлагая обсуждать российское нестратегическое ядерное оружие, отвлекают внимание от своего ядерного арсенала в Европе и собственных ракетно-ядерных программ.

«Настойчивость, с которой Вашингтон пытается запустить на различных многосторонних разоруженческих площадках обсуждение темы российского нестратегического ядерного оружия, не угрожающего территории США, наводит на мысль, что американские военные стратеги со всей серьезностью рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий», — сказал Белоусов.

По мнению дипломата, раскрытие информации о российском оружии, его сокращение или полное уничтожение повысят риск применения ядерного оружия США и их европейскими союзниками.

Ранее Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии разрешило эксплуатацию первого в мире подземного хранилища ядерных отходов, рассчитанного на безопасное хранение в течение 100 тысяч лет.