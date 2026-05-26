В МИД Польши заявили, что не будут эвакуировать дипломатов из Киева

Польша не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД о возможных ударах по объектам украинского ВПК. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

«Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе», — сказал он.

Накануне, 26 мая МИД России рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. В ведомстве сообщили, что российские военные приступают к системным ударам по объектам, используемым в интересах ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио официально уведомил американскую сторону о планах России наносить удары по объектам в Киеве, связанным с военной инфраструктурой Украины.