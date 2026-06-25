Посла Румынии вызвали на ковер в МИД

Посла Румынии в Москве Кристиана Истрате вызвали в МИД в связи с закрытием российского генконсульства в Констанце. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«В МИД вызван посол Румынии, которому объявят об ответных мерах на закрытие генерального консульства в Констанце», — сказала она.

Минобороны Румынии в конце мая сообщило о падении БПЛА на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Власти республики возложили ответственность за произошедшее на Россию.

В МИД вызвали российского посла, чтобы уведомить о мерах, которые примут на дипломатическом уровне. После заседания Верховного совета президент Румынии Никушор Дан объявил о решении прекратить работу генерального консульства в Констанце и объявить консула персоной нон грата.

Ранее Захарова заявила, что Запад привык действовать по схеме: грабить, отбирать, присваивать, и уничтожать.