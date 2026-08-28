Власти Франции менее чем за год остановили пять танкеров, подозреваемых в причастности к теневому флоту России. Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил РИА «Новости» , что это можно расценить как пиратство.

Он сообщил, что с сентября 2025 года Франция задержала пять танкеров под флагами разных стран. Их подозревали в причастности к теневому флоту России. Студенников заявил, что цель этих провокаций заключается в том, чтобы подорвать нефтяной экспорт страны.

«В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», — сказал он.

Ранее французский военный корабль обстрелял судно с высокопоставленным британским чиновником. По словам очевидца, огонь открыли без предупреждения.