Лавров заявил о готовности России ответить на пиратство Запада во всех акваториях

Лавров: Россия выберет суда для ответа на пиратство Запада во всех акваториях

Россия самостоятельно определит суда западных стран для ответа на нападения на свои танкеры и сухогрузы. Об этом в комментарии «Вестям» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что российские специалисты предпримут ответные действия во всех акваториях мира, а не только на тех участках морских путей, где произошли незаконные попытки захвата.

«Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. Решать будем мы, как с этими судами обходиться», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европейский союз должен сам ощутить, как работает придуманное им незаконное право в отграничении России от заработка на мировых рынках.

Министр подчеркнул, что решение Евросоюза причислять к «теневому флоту» все суда, которые ему не подчиняются, — опасное.

О подготовке зеркального ответа на захват торговых судов странами Запада президент России Владимир Путин объявил в минувшую среду, 12 августа, во время посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Глава государства подчеркнул, что поведение недружественных стран по захвату мирных судов можно назвать только пиратством и разбоем.