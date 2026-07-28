Французский корабль открыл огонь по судну с теневым главой британского МВД

Французский военный корабль открыл огонь в проливе Ла-Манш по судну, на котором находился теневой глава МВД Великобритании Крис Филп. Об этом сообщил сам политик в соцсети Х.

По словам Филпа, корабль Франции произвел 17 выстрелов. При этом никаких уведомлений или учений не было.

«Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения», — подчеркнул консерватор.

По данным телеканала Sky News, власти Великобритании связались с Францией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В июне российский фрегат выпустил сигнальные ракеты из-за британской яхты в Ла-Манше. Яхта шла под двигателями курсом на сближение с кораблем.