Шеф Пентагона назвал ближайшие дни операции США против Ирана решающими

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни станут ключевыми в операции США против Ирана. На брифинге он заявил, что за короткий срок Вашингтон сумел навязать свои условия, и Тегеран это понимает.

«Ближайшие дни станут решающими. Иран знает, что военным путем он практически ничего не сможет с этим сделать», — сказал глава Пентгона.

США рассматривают возможность проведения ограниченной наземной операции. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Пентагон готовится к сценарию, который может занять от нескольких недель до пары месяцев.

Речь, по данным издания, не идет о полномасштабном вторжении. Возможны точечные рейды с участием спецподразделений и обычной пехоты. Среди обсуждаемых вариантов — операции в районе Ормузского пролива, включая возможный захват иранского острова Харк и удары по объектам, связанным с вооружением, угрожающим судоходству.

При этом окончательное решение еще не приняли: не ясно, одобрит ли предложенные планы Дональд Трамп.