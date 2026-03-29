Пентагон готовится к наземной операции в Иране

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая может затянуться на недели или даже несколько месяцев. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, любая возможная кампания не станет полномасштабным вторжением, а будет включать рейды сил спецназа и обычной пехоты. Среди обсуждаемых вариантов — захват иранского острова Харк и удары по прибрежным районам у Ормузского пролива. Цель — уничтожить вооружения, способные поражать суда.

Окончательное решение пока не принято. По словам источников, такая операция подвергнет американских военных серьезным угрозам — от иранских дронов до наземного огня и самодельных взрывных устройств.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что планы разработаны не в последний момент.

«Нужно обеспечить прикрытие для людей на острове Харк. Это сложная задача. Захватить его несложно. Сложно защитить своих людей, когда они там», — пояснил источник.

