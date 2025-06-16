В МИД Ирана призвали Трампа сделать «всего один звонок»
Глава МИД Ирана Аракчи призвал Трампа утихомирить Нетаньяху одним звонком
Президенту США Дональду Трампу достаточно сделать всего один звонок, чтобы начать урегулирование ирано-израильского конфликта дипломатическим путем. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Нужен один телефонный звонок из Вашингтона, чтобы приструнить кого-то вроде [премьера Израиля] Нетаньяху», — заявил глава МИД.
При этом он подчеркнул, что любая попытка военного участия США в конфликте уничтожит перспективы для переговоров.
Ранее посредничество для урегулирования предложили в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения Владимира Путина остаются в силе и при необходимости их можно воплотить в жизнь.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Израиль ждут еще более масштабные атаки, если США не остановят правительство Нетаньяху.