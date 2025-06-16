В МИД Ирана призвали Трампа сделать «всего один звонок»

Президенту США Дональду Трампу достаточно сделать всего один звонок, чтобы начать урегулирование ирано-израильского конфликта дипломатическим путем. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Нужен один телефонный звонок из Вашингтона, чтобы приструнить кого-то вроде [премьера Израиля] Нетаньяху», — заявил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что любая попытка военного участия США в конфликте уничтожит перспективы для переговоров.

Ранее посредничество для урегулирования предложили в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения Владимира Путина остаются в силе и при необходимости их можно воплотить в жизнь.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Израиль ждут еще более масштабные атаки, если США не остановят правительство Нетаньяху.